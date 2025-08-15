¿A cuánto cerró el dólar en la segunda semana de agosto?

Tras la fuerte suba que sufrió el dólar oficial durante julio, acumulando un avance del 14%, te contamos cómo se comporta el dólar hoy en la city salteña.

La segunda semana de agosto cierra en Salta con una cotización del dólar oficial de $1.276,81 para la compra y $1.317,19 para la venta, mostrando una variación hacia arriba del 0,01%.

Por su parte el dólar paralelo o informal en la city salteña cotiza para la compra en $1.300, mientras que para la venta llega a $1.334.