Buscan a menores que robaron un local: "Deben tener menos de 15 años’”

En la noche del domingo, dos jóvenes, aparentemente menores de edad, engañaron a un vendedor de un local fingiendo ser clientes aprovechando el momento para delinquir.

Según se puede ver en las cámaras de seguridad del local, los muchachos consultaban sobre auriculares al trabajador, pasándose entre ellos los productos como quien pregunta la opinión de un amigo, pero en un momento de descuido salieron corriendo del lugar con varias cajas.

Una vecina, trabajadora de una pollería cercana, comentó que 10 minutos antes ingresaron a su local, pero no notó ninguna actitud sospechosa, pero posteriormente vio como la señora del local salió desesperada.

“Menos de 15 años deben tener, a cara descubierta, tranquilos como si nada” comentó la mujer en relación a la actitud y apariencia de los delincuentes.

Si bien ella no sufrió robos en los 8 años que esta en el lugar, si conoce sobre estas fechorías que tomaron como punto a otros vecinos.

El móvil de Multivisión informó que por los dichos que circulan, los jóvenes no serian del barrio pero si de la zona.