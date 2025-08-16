Detienen a un hombre de 28 años por el robo de una motocicleta

La intervención estuvo a cargo de recursos del Distrito de Prevención 5 tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. El rodado fue secuestrado. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Efectivos del Distrito de Prevención 5 de Joaquín V. González pusieron a disposición de la Justicia a un hombre de 28 años por el hurto de una motocicleta en calle 20 de febrero. La intervención se originó tras una alerta al Sistema de Emergencias 911.

En ese sentido, recursos de Seguridad Urbana y Comisaría 1 realizaron diferentes tareas de campo que derivaron en la detención del sospechoso y ubicación del vehículo en barrio Nueva Esperanza.

Intervino la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1.