Apuñaló y casi mata a un hombre en V° El Sol, los vecinos fueron claves en su detención

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 25 años como autor del delito de tentativa de homicidio simple.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, su prisión preventiva.

El hecho ocurrió el pasado 13 de agosto en una vivienda de Villa El Sol, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde en circunstancias que se busca establecer, un hombre de 31 años resultó lesionado en la zona torácica con un arma blanca. Tras ser auxiliado, fue derivado de urgencia al hospital San Bernardo, donde fue hospitalizado y se lo diagnosticó con herida con arma blanca toracoabdominal con hemoneumotorax abdominal.

El sospechoso fue identificado por testigos y otras diligencias solicitadas, y se produjo su detención.

El cumplimiento de las medidas tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho, se encuentran a cargo de personal de la Unidad de Investigación UGAP.