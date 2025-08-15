Cada fin de semana, ingresan entre 2 y 7 personas apuñaladas al hospital San Bernardo

En los últimos dos meses, el Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta ha registrado casi 40 ingresos por heridas de arma blanca, evidenciando un aumento alarmante de la violencia en la provincia.

Según las estadísticas del hospital, difundidas por El Tribuno, durante los fines de semana de junio se atendieron 23 casos, mientras que en julio se sumaron otros 16.

El patrón de violencia es preocupante, ya que entre 2 y 7 personas resultan heridas cada fin de semana por cuchillos, navajas o armas similares. Este fenómeno no se limita solo a la capital, sino que también afecta a localidades del interior de Salta.

El mayor pico de casos se produjo entre el 6 y el 9 de junio, con 7 heridos, mientras que en julio los números se mantuvieron relativamente estables, con 2 y 4 casos en los primeros fines de semana del mes.

Las autoridades locales y del hospital están evaluando la situación y redoblando esfuerzos para hacer frente a esta creciente ola de violencia que sigue preocupando a la comunidad.