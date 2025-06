"Era mentira": Estuvo un año y medio detenido por una denuncia de abuso que no cometió

Una familia está buscando recuperarse de muchos meses de malos recuerdos, luego que un maestro fuera denunciado por supuesto abuso sexual con acceso carnal. Ahora, logró la libertad luego que la supuesta víctima reconoció la falsedad de su acusación.

Esta situación se dio en Tartagal, donde el acusado fue Benicio Cuellar, maestro bilingüe de la comunidad Zanja Honda. Fue a fines del 2023 cuando se le hizo la denuncia en su contra y en 2024 cuando lo detienen. Días atrás recuperó la libertad, luego que la pericia psicológica arrojó como resultado que la supuesta víctima jamás sufrió un ataque a su integridad.

Al respecto Eliana, la hija del docente, habló con el medio Mosconi TV Color donde comentó los pormenores de esta “película de terror” que comenzaron a vivieron este año y medio con esta denuncia que lo tuvo al hombre detenido todo este tiempo.

“En febrero del 2024 lo detuvieron, el jueves y viernes fue el juicio, un año demoró el parte psicológico en salir, determinando el perfil de la supuesta víctima, cuando ese estudio fue en marzo del 2024; mientras, se encargaron que mi padre permanezca ahí (detenido), dijeron que era un monstruo”, aseveró.

Dicho esto la hija de Benicio comentó que “de las pruebas que habían presentado, no había ninguna en contra de mi papá y, aun así, querían condenarlo; era todo mentira, mi papá tendría que haber salido el año pasado y no 15 meses después, él tiene problemas de salud, está enfermo”, se lamentó.

Ya con su padre libre, Eliana dijo que no quiere disculpas ni nada de la familia de la denunciante. “Yo no quiero ni que me llamen pidiendo disculpas, hoy solo quiero estar con mi papá, en este proceso difícil, no se lo deseo a nadie, ¿qué hago yo con unas disculpas? Ahora tenemos que volver a empezar de cero”, concluyó.

“Le denegaron todo a mi papá y él era inocente”