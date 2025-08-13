Violenta pelea de estudiantes a la salida de clases en el Centro

A través de las redes sociales se viralizó un video en donde un grupo de estudiantes se enfrentó a la salida de clases en el turno nocturno de la escuela Benjamín Zorrilla.

La institución está ubicada en calle Mitre al 300 y se puede ver cómo en el principio del video se enfrentan dos jóvenes, pero la escena no termina ahí ya que dos mujeres comenzaron a pelearse. En medio del tumulto, otras mujeres se unen a la pelea. En medio del enfrentamiento se ve cómo una joven huye con una bebé entre los brazos.

A través de las redes sociales, la madre de una de las jóvenes agredida aseguró que se realizó la denuncia por las golpizas que recibió hija la cual es menor de edad. Según declaró la mujer, también se habían robado celulares en medio de los incidentes.