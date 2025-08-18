Argentinos mentirosos: Salta entre las cinco provincias más infieles

La aplicación Gleeden generó un informe en donde revela la situación de la infidelidad en Latinoamérica. Se trata de una plataforma especializada en encuentros ocasionales para personas que se encuentran casadas.

Según el informe, Argentina, ocupa el cuarto lugar en el ranking de países latinoamericanos con mayor índice de infidelidad, solo superada por Brasil, Colombia y México.

El listado se elaboró en base al número de usuarios registrados por país, lo que refleja la magnitud del fenómeno en la región, informaron desde la aplicación.

Pero eso no es todo, el informe también señala cuáles son las cinco provincias con más infieles:

Provincia de Buenos Aires Córdoba Ciudad de Buenos Aires Salta Misiones

Este mapa revela que la búsqueda de relaciones fuera del compromiso no es exclusiva de grandes centros urbanos, sino que también se da en regiones con perfiles culturales diversos.