Un árbol cayó sobre una camioneta en el Paseo de los Poetas

A medida que avanza la mañana y se aclara el día, se puede divisar los estragos que provoca el viento zonda.

En este caso nos trasladamos al Paseo de los Poetas, más precisamente en calle Alvarado y Esteco, lugar donde un árbol cayó sobre una camioneta que se encontraba estacionada.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó al lugar por lo que se pudo ver que los restos del árbol fueron cortados por personal de Emergencia de la Municipalidad de Salta.

Además, la camioneta afectada se encontraba en el lugar, mostrando el espejo retrovisor desprendido de su lugar cercano al conductor y con la caja que contenía restos del árbol.

La cartelería de algunos locales gastronómicos cercanos se podían ver tendidos sobre el asfalto.