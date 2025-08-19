Motociclista murió al chocar contra una estructura caída por el viento Zonda

Un joven perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida luego de que la moto en la que circulaban impactara contra una estructura metálica que había cedido por los fuertes vientos en la Avenida del Carnaval, a metros del estadio Padre Ernesto Martearena.

El siniestro ocurrió cerca de las 5.30, cuando un arco ornamental se desplomó sobre la calzada. La pareja que circulaba en motocicleta no logró esquivarlo y terminó chocando contra la estructura.

El conductor falleció en el lugar, mientras que la acompañante, de 22 años, fue trasladada de urgencia en código rojo al hospital San Bernardo.

La Policía, Bomberos y personal de Criminalística trabajan en la zona, que permanece totalmente cortada. Testigos señalaron que el cuerpo del joven quedó a más de 100 metros del punto de impacto, lo que da cuenta de la violencia del accidente.

El despliegue incluyó móviles policiales, dos ambulancias y personal de la morguera. En paralelo, se realizan desvíos de tránsito en las inmediaciones.