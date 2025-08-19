El viento Zonda provocó la caída de un árbol y el corte de tránsito en B° San José

El viento zonda, presencia que se advertía a los salteños desde ayer, comenzó a mostrar sus consecuencias negativas en la ciudad, con árboles caídos y cables cortados.

En B° San José, en la intersección de calles Mariano Moreno y Manuel Alberti se desplomó un árbol de gran porte por lo que el tránsito se encuentra cortado.

Se solicita precaución en la zona ya que al haber instituciones educativas cercanas los padres se acercan a dejar a los estudiantes.

Desde la madrugada trabajan en el lugar personal de Edesa, la Municipalidad de Salta y el Sistema de Emergencia con motivo de retirar el árbol mencionado y los cables cortados.