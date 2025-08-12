Revalorizando su historia, se inauguró el paseo "Yo Amo Orán"

Celebrando su historia, a su pasado y a sus protagonistas, contando con la participación de vecinos y autoridades municipales, gran expectativa se vivió en la ciudad de Orán cuando se inauguró un nuevo atractivo cultural: el paseo “Yo Amo Orán”.

Tal como informó el medio Nuevo Diario, la apertura estuvo encabezada por el intendente Baltasar Lara Gros, quien junto a la comunidad dio inicio oficial a este espacio diseñado para rendir tributo a figuras que marcaron la historia local.

Ubicado en la Plaza General Pizarro, el paseo invita a recorrer una serie de gigantografías que retratan a personalidades influyentes de la ciudad. Los visitantes pueden escanear el código QR de cada imagen y acceder de inmediato a la biografía del homenajeado, lo que convierte el recorrido en una experiencia interactiva y educativa.

La propuesta no solo rescata la memoria de quienes contribuyeron al crecimiento y prestigio de Orán, sino que también fortalece el sentido de identidad y pertenencia entre sus habitantes.

Según expresó el municipio, esta iniciativa refleja un compromiso firme con la preservación del patrimonio histórico y cultural, al tiempo que fomenta el trabajo conjunto para proyectar un futuro basado en el orgullo por las raíces.

