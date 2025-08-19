El zonda dejó una víctima, una casa incendiada y múltiples intervenciones

Sociedad19/08/2025
viento zonda

Los municipios más afectados por el viento zonda fueron Salta Capital y San Lorenzo. Desde el ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con las intendencias y fuerzas policiales se trabajó en diferentes puntos para brindar asistencia.

En las primeras horas del día, se conoció la lamentable noticia de la muerte de un joven de 22 años que murió tras un accidente de tránsito debido a la caída de una de las columnas en la zona del Estadio Martearena. 

En La Merced, se produjo el incendio de una vivienda por lo que se brindó asistencia a la familia. 

WhatsApp Image 2025-08-19 at 09.58.17Viento zonda en Salta: Más de 130 llamadas al 911 y asistencia en 30 barrios

En Capital y San Lorenzo, se intervino en los barrios Palmeritas (zona oeste alta de Salta), Palermo I, Penitenciarios, Villa Chartas y Barrio Isla Soledad.

En la ciudad de Salta, se complementó la ayuda municipal mediante la entrega de chapas y alfajías, destinadas a la reposición de techos que fueron afectados por el fenómeno climático.

 

zonda salta 2

