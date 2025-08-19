Dolor en las redes por la muerte de Isaac en Av. del Carnaval: “Gracias por ser parte de mi vida”

Se conoció que el joven que murió este martes tras los incidentes por el viento zonda es Leandro Isaac Guitián de 22 años.

El joven conductor era trabajador de una aplicación y a través de las redes sociales familiares y amigos expresaron el dolor por la tragedia que enluta la ciudad.

“Mi negroo💔☹️, porque vos, a quien le voy a pedir esos consejos que tanto me dabas, me quedo con los momentos que pasé junto a vos. Compañero de mates y de charlas nocturnas 😓 Te amoo mi Bro🫂 gracias por ser parte de mi vida, no es un adiós sino un hasta luego compañero🫂🕊️QEPD Leandro Isaac” escribió una usuaria en redes sociales lamentando lo sucedido.

Otro amigo cercano a él publicó: “Como asi manooo lpm 💔😪 Hace 1 día estábamos Hablando mano Q.E.P.D Locooo Isaac un abrazo al cielo Mi hrnooo 😪🫂”.

Mientras que una joven, publicó: “Que triste noticia 😔 Descansa en paz isaac mi más sentido pésame para mi cuñado y toda la familia 😓”.

Además, las redes se llenaron de sinceros mensajes de dolor en donde lamentaban la tragedia del joven de tan sólo 22 de años.