Viento zonda en Salta: Más de 130 llamadas al 911 y asistencia en 30 barrios

El viento Zonda que azotó esta madrugada a Salta dejó más de 130 llamados al 911 y daños en techos, postes y árboles en al menos 30 barrios de la Capital.

Entre las 4.30 y las 7 de la mañana se reportaron voladuras de chapas, caída de árboles, postes y cartelería.

Los barrios más afectados incluyen Solís Pizarro, 6 de Septiembre, Santa Lucía, Villa Cristina, Palermo, La Paz, Lavalle, Villa Primavera, San Antonio, Palmeritas y Villa Palacios. También hubo asistencia en San Antonio de los Cobres por voladura de techo.

Asimismo, se registró un incendio de vivienda en Villa San Antonio, controlado sin víctimas, y caída de cartelería metálica en el macrocentro, además de daños estructurales en un inmueble sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

Defensa Civil recomendó no quemar pastizales ni restos de poda y evitar arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. Ante cualquier riesgo, la comunidad debe comunicarse con el 911.