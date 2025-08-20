Emergencia en discapacidad: ¿cómo votaron los salteños el rechazo al veto?

En la Cámara de Diputados se desarrollará en la jornada de hoy una larga sesión.

El primer punto era debatir era el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Tras el debate, el mismo fue rechazado con 172 votos afirmativos.

Los diputados salteños estuvieron todos presentes: Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega, Emiliano Estrada, Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapata.

A favor del rechazo al veto y por la continuidad de la emergencia en discapacidad votaron: Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega y Emiliano Estrada

Por su parte, los diputados libertarios Orozco, Zapata y Moreno, votaron en contra del rechazo al veto y en apoyo al presidente Javier Milei.