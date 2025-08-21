Mangione contra la corpo de anestesistas: ganan más de $30 millones, son los mejor pagos del país

El ministro de Salud, Federico Mangione, alertó sobre la falta de especialistas en áreas críticas de la atención hospitalaria, como anestesia, terapia intensiva infantil y neurología pediátrica.



Denunció que detrás de la grave escasez hay intereses corporativos y remarcó que espera que las cámaras legislativas avancen con una ley. "Nos estamos quedando sin especialistas", advirtió, tras remarcar que hospitales públicos tienen una larga lista de pacientes con intervenciones quirúrgicas demoradas "no por falta de insumos ni de voluntad política, sino por falta de recursos humanos".

Afirmó que la preocupante escasez que se hace sentir en hospitales públicos fue generada por una corporación médica que, a nivel país, restringió la formación de residentes para aumentar el valor de honorarios a niveles estratosféricos. "Eso pasa con los anestesistas y no lo podemos permitir", sostuvo el ministro, poniendo en el centro de los cuestionamientos a la Asociación que los agrupa en Salta.

"Lo que estoy planteando es que algunas instituciones, llámese sociedades científicas, están manejando la cantidad de residentes que entran en nuestros hospitales. Eso llevó a que tengamos una disminución marcada del número de residentes. Puse como ejemplo a los anestesistas, como también a neurocirujanos infantiles, neurólogos infantiles y terapistas pediátricos. Obviamente que lo que más afecta es el caso de los anestesistas, porque han creado una necesidad tan grande que, hoy por hoy, son los médicos mejor pagos del país. Y casi ninguno, o muy pocos, forman parte de la administración pública", describió el ministro en El Tribuno.

El titular de la cartera de Salud precisó que en el norte de la provincia "tenemos tres anestesistas y ninguno gana menos de treinta millones. La mayoría trabaja en la parte privada. Seguramente sostendrán que con nosotros no tienen seguridad para dar anestesias, que es la mentira de siempre, porque operan con el mismo grado de seguridad que en la parte privada y en hospitales públicos tienen inclusive más seguridad que en muchos lugares privados", aseguró Mangione.

El funcionario aclaró que tomo de ejemplo a anestesistas "porque en el Hospital San Bernardo tenemos 11 para 10 quirófanos. Obviamente, frente a la cantidad de cirugías que hay que hacer, tenemos que estar sometidos y dependiendo de los anestesistas", manifestó e hizo notar que de esa forma "aumentan los módulos a valores particulares. No pertenecen al hospital y cobran diferente a los demás. Obviamente no quieren que entren más de tres residentes por año. Y necesitamos no menos de seis por año para cubrir a los que se van jubilando. Lo más gracioso es que terminan su formación en hospitales públicos y todos se van a la parte privada. Esa es la ironía a la que hay que poner un punto final", añadió, con respecto a la propuesta legislativa que tiempo atrás se intentó definir, pero que chocó con una encendida resistencia corporativa del sector.