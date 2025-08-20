Mangione pedirá ante legisladores una Emergencia Sanitaria por falta de especialidades

En el marco de los 65 años del Hospital San Bernardo, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, comentó sobre la importancia de las obras que se llevaron adelante en el nosocomio y la situación en materia de especialidades en la provincia.

“Merecíamos un cambio, estamos mejorando en tecnología, avanzando para tener una mejor prestación” comentó el titular de la cartera, pero advirtió que hay una disminución de camas para internación y demoras en cirugías como traumatología.

Si bien destacó la importancia del personal que son quienes mueven al hospital, a esta falta de disponibilidad de camas se suma la falta de personal, sobre todo de anestesistas, que recordamos se encuentran con reclamos salariales: “Son pocos los anestesistas, no llegan a los 70, tenemos más de 60 hospitales, de estos más de 15 que se hacen prácticas, en el norte tengo 3 anestesistas” dijo al móvil de CNN Radio Salta.

Una de las aristas en esta falta de anestesistas son los cupos que ponían desde las entidades que engloban a estos especialistas: “Yo quise sacar una ley de residencia para rotación el interior y fui castigado por colegio y sociedad porque no podía obligar a que vayan al interior”.

Por este motivo, Mangione adelantó que se presentará ante diputados y senadores una emergencia sanitaria por falta de especialidades sobre todo de anestesistas y neurología infantil.

“En la emergencia voy a pedir que me habiliten más cupos de residentes en anestesia por ejemplo y de especialidades críticas” finalizó.