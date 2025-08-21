Los deudores alimentarios no podrán ir a casinos ni partidos de fútbol

La Cámara de Senadores de la provincia le dio la media sanción faltante al proyecto de Diputados que aplica nuevas restricciones a los deudores alimentarios que figuran en el padrón provincial.

El senador por Rosario de la Frontera, Gustavo Mónico, afirmó que la iniciativa busca que se cumpla con los deberes de paternidad o maternidad, para con los chicos y es un pedido que viene hace mucho tiempo.

“Genera impotencia en reiteradas oportunidades que el sistema judicial no acompaña” aseveró el legislador. En este sentido, apuntó a los padres que no cumplen con la cuota alimentaria y a través de diferentes maniobras terminan vaciando su patrimonio perjudicando a sus hijos.

“Genera impotencia en reiteradas oportunidades que el sistema judicial no acompaña"

“Como sociedad debemos buscar la forma que estas personas pueden sentirse comprendidas” agregó el senador provincial. Y pidió que se cumpla con la responsabilidad de crianza para con los hijos.

La medida fue aprobada por unanimidad y pasó al Ejecutivo para su promulgación.