Marcha atrás de empresarios: Está noche habrá servicio normal de colectivos

Finalmente, los empresarios dieron marcha atrás con el anuncio en la quita de servicios esta noche en el transporte de pasajeros.

Según publicó El Tribuno, la decisión se retrotrajo gracias a la intervención del gobernador Gustavo Sáenz para que no se vea afectado el servicio de transporte urbano de pasajeros.

Los empresarios del transporte público habían confirmado la suspensión total del servicio nocturno desde las 23 de hoy, hasta las 5 de la madrugada, pero la medida fue levantada.

El conflicto se originó por la falta de pago de los certificados de servicio que habían demorado el envío de fondos desde el Ministerio de Economía.