Marcha atrás de empresarios: Está noche habrá servicio normal de colectivos

Sociedad21/08/2025
colectivo saeta centro

Finalmente, los empresarios dieron marcha atrás con el anuncio en la quita de servicios esta noche en el transporte de pasajeros. 

Según publicó El Tribuno, la decisión se retrotrajo gracias a la intervención del gobernador Gustavo Sáenz para que no se vea afectado el servicio de transporte urbano de pasajeros. 

paro de colectivos 2Desde esta noche, no habrá colectivos nocturnos en Salta hasta nuevo aviso

Los empresarios del transporte público habían confirmado la suspensión total del servicio nocturno desde las 23 de hoy, hasta las 5 de la madrugada, pero la medida fue levantada.

El conflicto se originó por la falta de pago de los certificados de servicio que habían demorado el envío de fondos desde el Ministerio de Economía. 

