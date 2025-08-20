Sin servicio nocturno en el transporte público: "Por ahora se mantiene la situación"

Anuncio que se hizo a los ciudadanos fue que el servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Salta sufriría una restricción a partir de las 0 horas del viernes 22 de agosto, cuando las empresas que prestan el servicio nocturno suspendan completamente la circulación en ese horario.

Tal como trascendió, la medida anunciada por las empresas concesionarias, se argumenta en un atraso en los compromisos financieros por parte de SAETA, lo que dificulta afrontar el pago de créditos asumidos para la renovación del parque automotor y la compra de combustible.

Al respecto de esta situación InformateSalta estuvo conversando con Claudio Mohr, presidente de Saeta quien comentó que, "la interrupción por ahora se mantiene" debido a unos retrasos que buscan sanear a la brevedad y garantizar la prestación.

“Por ahora se mantiene la situación; Saeta tiene un atraso en los pagos, producto de un atraso en recursos de lo que va del año en el área de economía, pero estamos trabajando para solucionarlo a este tema”, aseveró primeramente, aclarando que solo tendrá impacto en la ciudad Capital.

Mohr recalcó que desde SAETA “trabajamos para conseguir los recursos de nuestra área de economía y ponernos al día con las empresas, tenemos tiempo para seguir trabajando” y resolver la cuestión.

"Estamos gestionando los recursos para ponernos al día con las empresas y que esto se resuelva"

Además subrayó que “estamos priorizando el menor impacto, que es en el nocturno, que tiene poca demanda, es poca la gente que la utiliza, no queremos que impacte en el horario diurno que es el fuerte, donde el 99% de la gente se moviliza”, mencionó.

Según explicó, "el servicio nocturno, que funciona de 0 a 5 horas, tiene un número de pasajeros que ronda entre 800 y 900 personas"

“Apenas podamos subsanar, buscaremos que se recupere el servicio”

A su vez, aclaró que el sistema diurno que arranca a las 5:30 de la mañana y termina a las 0 horas, continuará funcionando con total normalidad.

Para finalizar, aclaró que no proyectan ningún aumento de la tarifa. "Ya lo hicimos a mediados de año y no hay planes de otro aumento".