Hizo una mala maniobra en Av. Tavella y provocó la muerte de una pareja de motociclistas

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado contra Silvia Quispe Guzmán, como autora del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor agravado por el resultado múltiple.

El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Martín Pérez, luego de recibir la confesión de la acusada y con el acuerdo de las partes, la condenó a una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de 5 años. También deberá cumplir reglas de conducta por el término de 3 años, entre las que se cuenta realizar un curso de seguridad vial en una oficina de una autoridad pública de la materia.

El hecho sucedió el 23 de diciembre de 2023 sobre avenida Tavella de la ciudad de Salta, cuando una mujer conducía un vehículo por la vía principal y realizó una maniobra prohibida y antirreglamentaria, lo que provocó un siniestro con una motocicleta donde viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron heridos y luego fallecieron.