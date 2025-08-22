Imputado por estafa: ofrecía hospedaje en Facebook, cobraba la seña y luego desaparecía

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, abrió decreto de imputación contra un hombre de 48 años acusado del delito de estafa, tras una denuncia vinculada a la reserva de alojamiento en plena temporada de la Serenata a Cafayate.

Según consta en la denuncia, el 15 de enero la damnificada realizó una reserva de hospedaje en Cafayate para el mes de febrero. El primer contacto con el supuesto locador se dio a través de Facebook y luego continuó por WhatsApp, donde acordaron precio y condiciones.

El acusado solicitó un 50% del total como seña, por lo que la mujer transfirió 210 mil pesos. Días después, el hombre informó un aumento en el precio, lo que fue aceptado por la denunciante ante la alta demanda de hospedajes por la Serenata.

Sin embargo, poco antes del evento, el acusado volvió a comunicar un nuevo incremento en el costo. Ante esta situación, la víctima decidió cancelar la reserva y solicitó la devolución del dinero. El supuesto locador evadió el pedido, ofreció excusas y finalmente la bloqueó en WhatsApp.

La mujer también relató que, incluso cuando su reserva aún estaba vigente, el acusado continuaba ofreciendo la misma propiedad a otras personas a través de redes sociales. Se espera que la audiencia de imputación se concrete en las próximas horas en sede fiscal.