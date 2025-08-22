“¡Por favor, no prendan fuego!”, claman bomberos ante el alerta de incendios y de zonda

Este viernes, la ciudad de Salta está bajo alerta meteorológica debido a vientos intensos y riesgo extremo de incendios forestales, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan temperaturas que podrían superar los 30º, lo que genera un escenario propicio para la propagación de focos ígneos.

En ese contexto, los socorristas que combaten las llamas clamaron a la ciudadanía que tomen conciencia del riesgo que implica tal alerta, rogando que no prendan fuego, que no inicien focos ígneos, pensando en las consecuencias como pasó en ampliación B° 20 de Junio días atrás.

Así lo requirió Walter Chávez, de los Bomberos Voluntarios quien por la pantalla de Multivisión Federal, recalcó que “teníamos desde anoche, a las 00 horas, este alerta por vientos fuertes y ascenso de temperatura; fue una noche calma pero ahora está soplando viento y la temperatura seguramente pueda incrementarse”.

A esto sumó que “hay que tener mucho cuidado en estos días” donde las condiciones climatológicas “son ideales para favorecer un incendio forestal o de pastizales… ¡parece que la gente no aprende!”, reprendió pensando en el caso del 1° de agosto.

Si bien dijo que la probabilidad que un incendio inicie por un efecto lupa, por vidrio o botellas calentando pasto, es muy baja, sí sentenció que “los incendios vienen de la mano del hombre, por intencionalidad o por accidente”, subrayó.

Dicho todo esto, Chávez pidió la colaboración de los salteños: “Hoy, por favor, ¡no enciendan fuego bajo ninguna circunstancia, no reduzcan basura, no limpien terrenos! Si ven a alguien prendiendo fuego, diganlé que lo apague, que no lo haga, porque no aprendió nada”, subrayó.

“Si ven un foco ígneo, hay que avisar al 911 y, si no hay peligro, tirar un balde con agua”