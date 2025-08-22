Alerta extremo por incendios forestales y vientos fuertes: Prohibido hacer fuego

Este viernes, la ciudad de Salta está bajo alerta meteorológica debido a vientos intensos y riesgo extremo de incendios forestales, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 30º, lo que genera un escenario propicio para la propagación de focos ígneos.

Por vientos, rige un alerta amarillo, mientras que el índice de incendios forestales se encuentra en nivel extremo. El organismo advirtió que se podrían producir ráfagas de viento zonda, que aumentan el riesgo de accidentes e incendios.

Se recomienda a la población seguir las indicaciones de seguridad y, en caso de emergencia, comunicarse al 911 o al 105.

Entre las medidas preventivas se incluyen evitar encender fuego en pastizales o microbasurales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no permanecer debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

Por último, para prevenir incendios forestales se aconseja no quemar pastos, restos de poda o basura, no arrojar colillas o fósforos en caminos y pastizales, y retirar botellas, plásticos u objetos que puedan generar efecto lupa. También se recomienda evitar circular en moto por zonas de pastizales.