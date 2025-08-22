Andrea del Boca podría ir presa por una novela: Piden más de tres años de cárcel

La actriz Andrea del Boca enfrenta un pedido de tres años y medio de prisión por el presunto fraude millonario en torno al financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción quedó inconclusa.

El pedido es de la fiscal federal Fabiana León, quien solicitó esta condena en el juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 7, al considerar a la intérprete como “partícipe necesaria” de una maniobra de defraudación contra la administración pública.

El alegato de la fiscal apuntó también contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien responsabilizó como autor de la defraudación y para quien pidió cuatro años y medio de cárcel, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, reclamó cuatro años de prisión para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, también como “partícipe necesario” del fraude.



La acusación incluyó a otros procesados en la misma causa: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. Para todos ellos, la fiscal solicitó condenas y la restitución solidaria al Estado de US$ 3.126.000.