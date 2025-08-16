Murió Alberto Martín (81), el actor que marcó una época en el espectáculo argentino

Este sábado por la tarde, murió el actor Alberto Martín a los 81 años, tras pasar varios días internado luchando contra una grave enfermedad terminal que lo llevó a una situación crítica.

La triste noticia la dio el productor Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial del Multiteatro, donde lo despidió con un mensaje cargado de emoción: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia.”

El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria, se había mantenido alejado de los medios durante el último año. Su última aparición fue en Mañanísima (El Trece) en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.

Su nombre fue parte de producciones emblemáticas que marcaron distintas generaciones.

Sus comienzos

Nacido como Luis Alberto Di Feo el 8 de mayo de 1944 en San Martín, Buenos Aires, Alberto Martín demostró desde muy chico su inclinación por el arte. A los 6 años debutó en el cine con la película La muerte está mintiendo (1950), iniciando una carrera que se prolongaría por más de siete décadas.

Vivía en José León Suárez, con padres y dos hermanas, cuando decidió inscribirse en un concurso de belleza organizado un poco por Dolores Pardo de Domínguez, a cargo de publicaciones como Vosotras, Anahí, Suspiros. Ganó el certamen junto a la modelo Marta Cerain. El premio: un contrato de seis meses para hacer fotonovela.

En viñetas y con globitos de diálogo, el bello muchacho de 18 años fue un impacto visual y le dio paso a otro contrato, con El País de Montevideo, para lo que llamaban Fotovisión, una fotonovela que salía los domingos en la página central del diario.

Las puertas que se abrían de a mil lo empujaron a querer formalizar y estudió actuación con la maestra de actores austríaca Hedy Crilla. Enseguida llegaría su primera vez en un bolo en pantalla chica, en Canal 7, en Alem y Viamonte, en un ciclo junto a Raúl Rossi, Leonardo Favio Emilio Guevara, Rodolfo Ranni.

Más tarde, la fama desesperante, los hits románticos como Me llaman gorrión, el amor de ficción con Beatriz Taibo, Nora Cárpena y Leonor Benedetto, el rol popular de padre de Lorena Paola, de Andrea del Boca y hasta de Natalia Oreiro.

Hijo de albañil, a los 27 años pudo comprarle la casita a los viejos con la ayuda del gran Luis Sandrini. Trabajaba con él y Malvina Pastorino en la película La valija cuando recibió del maestro un consejo: abandonar el partido de San Martín y mudar a su clan a Martínez.

Durante los años ’60, ’70 y ’80 se convirtió en un rostro famoso de la televisión argentina, participando en ciclos emblemáticos como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979-1980), donde consolidó su popularidad.

También hizo cine, por ejemplo Yo, el mejor (1977), Brigada en acción (1977) y ¡Qué linda es mi familia! (1980).

El teatro fue otro de los espacios donde brilló, destacándose en obras como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York. Podía hacer drama o comedia con naturalidad.

Además de actor, fue conductor televisivo y pionero en formatos de entrevistas y programas de cocina. Era fanático de Racing Club.

Podía enamorarse de mujeres como de hombres. Su apertura mental -o al menos su forma de hacerlo público- no eran moneda frecuente hace medio siglo. "En la vida intensa que viví me pasaron montones de cosas hermosas, pero no podría decir ponerle un sello y decir ’fue esto’", intentó explicar en una entrevista.

En 1980, cuando atravesaba su summum con la comedia televisiva Los hijos de López, una desgracia lo rozó en Mar del Plata y lo hizo querer huir del país. Todo iba viento en popa con su protagónico en el Teatro Provincial en No pises la raya, querida, junto a Rodolfo Bebán, Claudio Levrino, Bárbara Mujica, Beatriz Bonnet, Carlos Rotundo y Gabriela Gili, pero la tragedia tocó a Levrino y conmocionó a la Argentina.

El 19 de enero de ese año Levrino discutía con su mujer Cristina Del Valle por el uso de una pistola por parte de él cuando en una maniobra que pensó inofensiva él mismo se disparó en la cabeza. Fue internado por muerte cerebral y murió a las 24 horas.

"Le dije a mi mujer que nos teníamos que ir del pais y nos fuimos a Río de Janeiro diez días. Ahí conocí Brasil y fue la única vez que salí de Argentina", contó. "Yo en realidad nunca sentí la fama. Porque yo trabajo de actor pero no vivo como actor".

En lo personal, estuvo en pareja durante 47 años con Marta, su esposa, quien falleció en 2018 tras una larga enfermedad. Esa unión, que él mismo describió como “su gran sostén de vida”, marcó profundamente su historia. /Clarín