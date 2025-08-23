ANSES reveló el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre: De cuánto será

ANSES comienza a definir cuestiones vinculadas a lo que será el pago correspondiente al mes de septiembre, todo a pesar de que se aún se esté acreditando los haberes de agosto. Los beneficiarios de AUH son los protagonistas de esta novedad, y está vinculada directamente con el monto de la Tarjeta Alimentar.

Los beneficiarios de AUH, AUE, SUAF, jubilados y pensionados fueron notificados con el nuevo porcentaje de aumento que tendrán sus haberes de ANSES, durante el mes de septiembre. Los ojos en esta ocasión no se posan en su mensualidad, sino más bien en la ayuda económica de la Tarjeta Alimentar, ya que se reveló lo que se pagará el mes entrante.

Calendario de pago de ANSES: estas serían las fechas de pago de AUH en septiembre

Hasta el momento, ANSES solo ha confirmado el calendario de pago de jubilados para el mes de septiembre, pero este será el que marcará las fechas para las demás prestaciones sociales, como es el caso de AUH. Hay que tener en cuenta que el ente nacional paga los haberes a la par de la Tarjeta Alimentar.

Las fechas en las que ANSES pagaría a los beneficiarios de AUH en septiembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

ANSES confirmó el aumento de septiembre: cuánto pagará por la Tarjeta Alimentar

ANSES dio a conocer, hace unos días, una noticia un tanto agridulce para los distintos beneficiarios sociales, y es que dio a conocer el nuevo aumento para septiembre. Este llegará con un incremento mayor al entregado en agosto, pero con la particularidad de que continúa siendo menor al 2%.

De acuerdo a lo oficializado por el INDEC, el porcentaje de aumento que recibirán jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES, por igual, será de un 1,90%. Este indicador surge a partir de la inflación correspondiente al mes de julio, del gobierno de Javier Milei.

Teniendo en cuenta este aumento, la mensualidad de AUH pasará a ser de $92.065,27. A pesar de ello, este monto no es el único que cobra este grupo de ANSES, ya que también recibe la Tarjeta Alimentar. Este es un bono que asiste a los beneficiarios de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene.

El aumento de septiembre no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos el mes entrante, por este bono extra:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062