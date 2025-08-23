Trenno IA Xtreme pasó por Salta: Gran interés y amplia participación en una sesión maratónica de Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial está transformando todas las industrias, y en este caso, Salta fue parte de una oportunidad única en el norte del país, con el entrenamiento intensivo brindado por Martín Merlini, especialista en inteligencia artificial, con herramientas concretas para aplicar en el día a día.

Con una sala colmada y más de 150 participantes, Salta fue sede de la primera edición local de la capacitación Trenno IA Extreme, una experiencia intensiva organizada por Stanumm, en co-organización con Escudero Estrategias Inmobiliarias.

El encuentro marcó un antes y un después en la manera en que profesionales, emprendedores y empresas de distintos rubros comienzan a incorporar la inteligencia artificial como herramienta estratégica para mejorar su desempeño, optimizar tiempos y ganar eficiencia en contextos altamente desafiantes.

“Surgió como una idea de apoyar a todas las pymes, a las pequeñas y a las grandes empresas. En este contexto complejo que estamos viviendo, nos animamos a redoblar la apuesta y meternos en la inteligencia artificial para ser mucho más efectivos en lo que estamos haciendo”, expresó Mercedes Escudero, directora de Escudero Estrategias Inmobiliarias, al dar inicio a la jornada.

La capacitación no se limitó a una transmisión de conocimientos teóricos, sino que se enfocó en el entrenamiento práctico. Cada participante trabajó en entrenar sus propias computadoras en función de sus necesidades laborales, obteniendo resultados concretos y personalizados.

“Esto no es un curso: acá estamos entrenando las computadoras en función de lo que hace cada uno. Todos los participantes, con actividades muy distintas, salieron de la sala usando la inteligencia artificial y aplicándola a su trabajo”, destacó Escudero.

La convocatoria, que reunió a más de un centenar de personas de diversos sectores, reflejó el interés creciente que despierta la IA como aliada estratégica en la transformación de negocios y organizaciones.

Con metáforas que viajan del fútbol a la Fórmula 1, Merlini plantea que el nuevo escenario exige reconvertirse: “Hoy, la IA es el auto más potente del mundo. Pero necesitamos pilotos entrenados. Y el problema es que la mayoría sigue manejando un R12”. La clave, advierte, es aceptar el cambio.

Según Merlini, la inteligencia artificial no es una herramienta más, sino el centro desde el cual deben repensarse los modelos de negocio, el liderazgo y la educación. “Esto tiene que ser una política de Estado, pero también una política de cada empresa, de cada escuela, de cada familia. La IA ya está transformando todo: desde el marketing hasta la justicia”.

El Trenno IA Extreme dejó en claro que capacitarse en tecnologías emergentes no es una opción, sino una necesidad. En palabras de los organizadores, el mayor valor que aporta la inteligencia artificial es el tiempo: “Lo que nos permite la inteligencia artificial hoy es ganar tiempo, y ese tiempo es un valor súper importante para todos”, concluye Mercedes Escudero.

El éxito de esta primera edición en Salta abre la puerta a futuras instancias de formación y colaboración, consolidando un espacio que impulsa la innovación tecnológica en la región y fomenta que más profesionales y empresas se animen a adoptar la IA como un recurso clave para crecer, competir y sostenerse en un mundo en transformación.