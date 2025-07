CNN Estudio con Martín Merlini: “La inteligencia artificial nos exige ser más humanos que nunca”

Entrenador en inteligencia artificial, especialista en liderazgo de alto rendimiento Martín Merlini propone una visión disruptiva y profundamente humana sobre los cambios que atraviesan a las organizaciones. Merlini se autodenomina “director técnico” de la empresa que cofundó: Stannum, donde diseñan programas de entrenamiento con enfoque práctico, para adquirir herramientas de inteligencia artificial aplicada a diferentes negocios.

En diálogo con CNN Estudio, el ciclo conducido por José María Zambrano, compartió su enfoque sobre cómo las empresas, los líderes y las personas deben reconvertirse para no quedarse atrás en un mundo donde ya no solo se avanza, sino que se acelera.

“Yo no soy consultor. Soy entrenador, como en el deporte”, aclaró desde el inicio. “Trabajo con líderes y equipos desde la figura del DT, del que transforma un grupo en un equipo campeón”. Esa es la base de su propuesta, que aplica la lógica del alto rendimiento deportivo al mundo profesional, con la inteligencia artificial (IA) como vehículo.

Con metáforas que viajan del fútbol a la Fórmula 1, Merlini plantea que el nuevo escenario exige reconvertirse: “Hoy, la IA es el auto más potente del mundo. Pero necesitamos pilotos entrenados. Y el problema es que la mayoría sigue manejando un R12”. La clave, advierte, es aceptar el cambio. “El mundo cambió en 2023. En 2025 ya no hay tiempo para dudar. Los que no se suben ahora, no llegan”.

Según Merlini, la inteligencia artificial no es una herramienta más, sino el centro desde el cual deben repensarse los modelos de negocio, el liderazgo y la educación.

“Esto tiene que ser una política de Estado, pero también una política de cada empresa, de cada escuela, de cada familia. La IA ya está transformando todo: desde el marketing hasta la justicia”.

Con experiencia en entrenamientos para sectores como el judicial, Merlini advierte que la adopción no puede ser superficial. “Muchos usan la IA como si fuera un mejor Google. Pero esto no es sólo un buscador. Es una revolución que cambia el trabajo mismo. Somos con inteligencia artificial”.

En su visión, hay tres conceptos clave: entrenamiento continuo, experimentación constante y liderazgo con propósito. “La habilidad más importante hoy en el mundo es diseñar buenos prompts. Es como la lámpara de Aladino: si no sabés qué pedir, perdés tus oportunidades”. Y añade: “Hay que dejar de teclear y empezar a hablar con la IA. Cambiar el chip por completo”.

Ante el miedo a ser reemplazado, su respuesta es directa: “Sí, vas a ser reemplazado. Pero por tu mejor versión. El yo de tu pasado va a morir. El que sobreviva será el que entienda cómo pilotear esta tecnología”

Pero su mensaje no se queda en la técnica. Merlini, que atravesó experiencias personales muy duras, insiste en que la verdadera transformación es espiritual. “La IA nos va a potenciar o nos va a atrofiar. Todo depende de qué tan fuertes estén nuestros valores. Por eso, el liderazgo del futuro no es sólo estratégico. Es emocional”.

Reflexionando sobre el uso temprano y descontrolado de la IA en niños y adolescentes, hace un llamado a las familias: “Los adultos tienen que aprender rápido. Los chicos lo están adoptando antes que nosotros, pero sin criterio. Si no los guiamos, podemos perder mucho”.

Para Merlini, el verdadero sentido de aprender esta nueva tecnología no es adaptarse para sobrevivir, sino usarla para guiar: “Saber para guiar. Ese es el corazón de todo. El conocimiento tiene que estar al servicio del otro. Y eso es lo más humano que podemos hacer”.