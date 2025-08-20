¿Cómo hacer que el texto de ChatGPT suene más humano?

La inteligencia artificial ha cambiado el mundo digital a través de su tecnología innovadora para introducir nuevas posibilidades y eficiencias que antes eran inimaginables.

En cuanto a chatbots de IA para la generación de texto, ChatGPT es indiscutible. Permite a los usuarios introducir detalles de su mensaje sobre el tema, junto con instrucciones especiales, y proporciona al instante contenido detallado que abarca todos los aspectos del mensaje.

Suena genial, ¿verdad? Sin embargo, el problema surge cuando este texto se marca como escrito por IA.

Esto ocurre debido al uso de frases robóticas, la repetición de las mismas ideas, el uso de adverbios y el inicio de las mismas oraciones como "en el mundo en constante evolución de" o "avanzando más allá", etc.

Estos elementos hacen que el contenido suene excesivamente robótico y, como resultado, se marca como generado por IA.

Para hacer el texto más natural, humano y aceptable en diferentes plataformas, existen formas manuales y automáticas.

En este blog, escribimos sobre las posibles modificaciones que puedes realizar al texto generado por ChatGPT para que suene humano y genuino.

Beneficios de convertir texto de IA a formato humano



Convertir texto de IA en texto escrito por humanos puede marcar una gran diferencia. Ya sea que busques mejorar el posicionamiento de tu contenido en los motores de búsqueda o causar una mejor impresión, ¡un tono humano siempre tiene su ventaja! A continuación, se describen algunos de los beneficios de humanizar el texto de IA:

● El beneficio más notable de esta transformación es que mejora la legibilidad y la interacción. La legibilidad del texto de IA puede ser baja y resultar difícil de entender para los visitantes o lectores habituales de sitios web.

● Humanizar el contenido mejorará no solo la legibilidad, sino también la interacción. Esto ocurre porque cuando los lectores comprenden algo profundamente, dedican más tiempo a leerlo y comprenderlo.

● El contenido humanizado indica claramente que los puntos débiles de la audiencia se abordan de inmediato. Hace que el contenido sea cercano, auténtico y genere confianza.

● El contenido humanizado conecta mejor con la audiencia al agregar lenguaje emocional, haciendo que el mensaje de la marca sea claro y atractivo.

● Añadir estrategias que promuevan el contenido para posicionarlo mejor en los motores de búsqueda mediante técnicas de SEO siempre es mejor que usar contenido con IA. El contenido con IA suele no estar optimizado para SEO y, por lo general, no se posiciona bien en los motores de búsqueda.

● Por último, pero no menos importante: el contenido humanizado puede eludir cualquier detector de IA.

¿Cómo hacer que el texto de ChatGPT parezca humano?



Al incorporar algunos consejos útiles, podrías obtener una copia de contenido que suene como una persona. Con un poco de práctica y trabajo inteligente, podrás diseñar una copia de ChatGPT que evite diferentes herramientas de detección de IA.

1. Instruya a ChatGPT correctamente

En primer lugar, debes trabajar en la correcta instrucción de ChatGPT. Deberás darle instrucciones específicas sobre qué hacer y qué no hacer. Cuanto más claro seas al proporcionar detalles, mejores serán los resultados.

Concéntrese en establecer el tono, elegir las palabras y frases adecuadas y hacer que toda la estructura de la oración sea breve y clara.

De esta manera, habrá mayores posibilidades de que el algoritmo de ChatGPT comprenda sus requisitos y trabaje en consecuencia, y será menos probable que el resultado generado suene robótico.

2. Enséñale a ChatGPT tu estilo único



El estilo de escritura de cada escritor es único y diferente. Al escribir, las personas añaden variaciones, utilizan diferentes niveles de vocabulario, cometen errores humanos, experiencias personales y, a veces, errores gramaticales. Pues bien, no ocurre lo mismo con ChatGPT.

Este chatbot de IA genera contenido sin errores ni faltas gramaticales, con un tono formal y directo. Para marcar la diferencia, puedes enseñar a ChatGPT a comprender tu estilo único de escritura con ejemplos.

Para lograrlo, puedes incluir tus blogs, sitios web o proyectos anteriores en la solicitud. Esto ayudará a la herramienta de IA a comprender tu estilo de lenguaje, tu forma de dirigirte a los demás, las palabras que usas con frecuencia y aspectos similares.

Esta es una gran estrategia que hará que ChatGPT escriba como usted ha escrito este texto.

3. Añadir palabras no convencionales o rellenos



Otra buena idea es añadir palabras sin sentido o de relleno, como "Ah, sí, lo pillo, ves, entiendo". Puedes añadir esto manualmente en todo el contenido.

O puedes pedirle a ChatGPT en el mensaje que agregue este tipo de palabras en diferentes partes del contenido.

¿Por qué hacer eso, verdad? La razón es que, sin dar instrucciones, ChatGPT nunca usa estas impresiones porque usa un lenguaje formal y sencillo.

Generalmente, estas impresiones las agregan los humanos mientras escriben algo y llenan las pausas para mantener el contenido natural y fluido.

4. Utilice un humanizador de IA



Nada es más práctico que usar un humanizador de IA para convertir texto de IA en contenido humano. Estas herramientas están diseñadas especialmente para creadores de contenido y profesionales del marketing digital, ahorrando tiempo en la edición. La edición manual puede llevar más tiempo, agotando y cansando a los escritores.

Los humanizadores de IA están diseñados para encontrar y reemplazar palabras y frases repetitivas en el contenido de IA. Pueden detectar adverbios, vocabulario complejo, oraciones largas, tono monótono, formas poco naturales de abordar problemas y jerga.

Al sustituir y eliminar los componentes de IA, las herramientas de humanizar textos de IA pueden generar contenido transformado que no se marcará como generado por IA cuando lo verifique cualquier herramienta de detector de IA.

A continuación se muestra un ejemplo de un humanizador de IA que puede ayudar a los escritores a obtener contenido humanizado al instante.

En esta imagen, puedes ver que puedes elegir entre los modos Básico, Medio, Rápido, Formal y Creativo. También permite pegar o subir contenido de IA en el cuadro de diálogo izquierdo y ver los resultados en el cuadro derecho.

Después de obtener el resultado, es hora de verificar el texto humanizado en un detector de IA.

Al usar una de las funciones de esta herramienta, puedes ver que obtuvimos contenido 100% escrito por humanos en un abrir y cerrar de ojos. Reemplazar y editar el texto de IA fue rápido y el trabajo se realizó al instante.

5. Realizar adiciones manuales



Además de depender completamente de un humanizador de IA, debes considerar añadir contenido manualmente, ya que nada es más humano que enmendarse uno mismo. También puedes añadir experiencias personales y usar técnicas narrativas.

Desde la perspectiva del escritor, puedes introducir ideas que una herramienta de IA como ChatGPT jamás podría imaginar. Añadir sentimientos, emociones y ejemplos reales hace que el contenido sea mucho más natural y humano.

Conclusión



Un escritor puede usar diferentes estrategias inteligentes para convertir el texto de ChatGPT y que suene como texto escrito por humanos. Estas incluyen indicar el mensaje de ChatGPT correctamente, enseñarle sobre su estilo de escritura personal y único, agregar palabras falsas o de relleno, usar un humanizador de IA y realizar adiciones manuales. Usar estas técnicas en cualquier texto generado por IA no solo lo humanizará, sino que también le ayudará a eludir cualquier herramienta de detección de IA.