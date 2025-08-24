El apoyo de medianoche de Javier Milei a su hermana Karina tras el escándalo por los audios: "Siempre con El Jefe"

Ya van casi cuatro días que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que involucraron a Karina Milei en un entramado de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y Javier Milei todavía no habló. Si bien algunos funcionarios claves dieron la palabra, hasta el momento, el presidente solo tuvo gestos en redes sociales.

En ese sentido, el mandatario se limitó a apoyar a la secretaria general de Presidencia por medio de retuits en su cuenta de X e Instagram. Esto lo hizo en horas de la medianoche, luego de que su hermana apareciera en un acto de La Libertad Avanza en La Matanza de cara a las elecciones bonaerenses que se llevarán a cabo el 7 de septiembre.

El apoyo de Javier Milei a su hermana Karina

En principio, Javier Milei retuiteó varios mensajes de la cuenta "Escuela Austriaca de Economía" que maneja el economista libertario Diego Mauricio Macana Roa. Uno de ellos incluía una foto de Karina, acompañada de la frase: "Siempre con El Jefe".

Luego, el presidente también compartió un video de la funcionaria que tuvo la palabra en el acto y dijo: "Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más". "Sé que somos todos los que queremos el 'kirchnerismo nunca más'", agregó.

Tras esto, la cuenta de @DiegoMac227 escribió: "Hoy la Matanza se pinto de violeta y cuentos de personas acompañaron a Karina y a los candidatos de La Libertad Avanza, que están trabajando y demostrando que a diferencia de otros partidos, nosotros SI tenemos propuestas", y el mandatario le dio retuit.