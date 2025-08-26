Paro de controladores aéreos: “Vivimos en una situación de miseria"

Controladores aéreos continúan con el reclamo por la precariedad de salarios y las condiciones de trabajo, por lo que hoy llevarán adelante la medida de fuerza de 7 a 10 hs. y de 14 a 17 hs.

Juan Pablo Armanino, prosecretario del interior de APA y presidente de la delegación Salta del gremio de Aeronáuticos, comentó sobre esta medida y la situación que atraviesa el sector.

Señaló los reclamos salariales, despidos y achicamientos por parte del Gobierno nacional como los factores que inciden en esta medida, además que las condiciones laborales se vieron diezmadas.

“Lo que buscamos es que el Gobierno tome conciencia de la situación de miseria en la que se está trabajando en el día de hoy sobre todo como se ha diezmado la actividad en general”.

Señaló que el sector es uno de los afectados por las medidas nacionales, si bien reconoció el papel que juegan en la conectividad, afectando a gran parte de los argentinos y quienes buscan viajar por el país, la medida es necesaria para buscar una respuesta ante un Gobierno sin diálogo.

Los controladores aéreos manejan el orden de aterrizaje y despegue desde las torres de control en todo el territorio nacional, afectando a todos los servicios, no así a los sanitarios o de primera necesidad.

Sostienen el reclamo como genuino, y si bien reconocen que muchos usuarios necesitan volar, la medida se replicará el próximo jueves de 13 a 16 hs. y de 19 a 22 hs.

“Estamos levantando las manos para decir véannos, estamos en una situación muy precaria donde estamos pidiendo al gobierno que tome conciencia donde se den cuenta que con ciertas cuestiones de seguridad no se puede jugar” dijo Armanino a FM Profesional.

Más de 300 empleados despedidos, sumado a los trabajadores retirados de Intercargo, más de 2.600 personas en el caso de Aerolíneas Argentinas, afectan al sector, que siente la pérdida de mano de obra calificada por los bajos salarios y las condiciones laborales.

Si bien hicieron hincapié en la falta de empatía de Nación con los trabajadores, también se debe asistir a los cientos de usuarios perjudicados que buscan llegar a su hogar o cumplir con un horario laboral y que deben adaptarse a estos cambios cuando tenían planificado su itinerario.