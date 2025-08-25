Paro de controladores: Estos son los 10 vuelos que se cancelaron para este martes

Este martes se cumplirá una nueva jornada de protestas organizada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Las medidas que comenzaron la semana pasada ya perjudicaron a miles de pasajeros.

Para este martes se espera una doble jornada de protestas, de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00. Esto generará que se cancelen 10 vuelos en Salta.

En relación a las partidas los vuelos cancelados son:

El vuelo 1489 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Aeroparque a las 7:10

El vuelo 1581 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Córdoba a las 9:50

El vuelo 1435 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Mendoza a las 12:15

El vuelo 1795 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Iguazú a las 14:35

El vuelo 1503 de Aerolíneas Argentinas que debía partir a Ezeiza a las 19:00

En relación a los arribos, los vuelos cancelados son:

El vuelo 1488 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Aeroparque a las 6:30.

El vuelo 1492 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Ezeiza a las 9:00.

El vuelo 1794 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Iguazú las 11:35

El vuelo 1434 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Mendoza a las 13:55.

El vuelo 1580 de Aerolíneas Argentinas que debía llegar desde Córdoba a las 18:10

Las jornadas de protestas continuarán el jueves entre las 13 y 16:00, mientras que el sábado se suspenderán los despegues entre las 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.