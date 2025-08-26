Dime de qué barrio eres y te diré tu pabellón: La polémica asignación de internos en Villa Las Rosas

En la decimocuarta jornada del juicio contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, testigos de las defensas revelaron irregularidades graves en la administración y control del penal.

Entre los declarantes figuraron un jefe del penal, un farmacéutico y una amiga de la esposa de uno de los imputados.

Durante su testimonio, el funcionario penitenciario admitió que los scanners del establecimiento no funcionan, que las requisas solo detectan pequeñas cantidades de drogas y que el ingreso de estupefacientes se facilita por visitas y mediante el “voleo”.



Presos por mapeo

El testigo también reconoció la falta de normas claras para asignar pabellones, ya que la ubicación de los detenidos se hace según su barrio de procedencia y no por criterios reglamentarios. Asimismo, expresó opiniones negativas sobre la gestión de la exdirectora Carina Torres.

Luego prestaron declaración un farmacéutico del Servicio Penitenciario y una amiga de la esposa de Magno, quienes fueron interrogados sobre transferencias recibidas.