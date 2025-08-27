Tragedia en Mosconi: Ultiman detalles para la repatriación del experto en explosivos a su país

Henry Martin Douglas Macharaga tenía 52 años y era especialista en desminado oriundo de Zimbabue, país del sur africano y encontró la muerte en General E. Mosconi mientra desactivaba "booster sísmico" para la empresa YPF, sobre ruta nacional 34.

Macharaga era originario de Chirumanzu, en la provincia de Midlands (centro). Su familia estaba compuesta por su esposa y dos hijos.

Sobre su experiencia en el área, se sabía que era un experto en la manipulación y desactivación de explosivos y acumulaba décadas de experiencia en operaciones en múltiples países. Ya había trabajado en zonas de guerra y posconflicto de África, Asia y Medio Oriente como Sudán del Sur, Malí, Somalia, Afganistán y Mozambique.

Además, realizó operaciones en América Central y América del Sur, así como programas de desminado en Azerbaiyán, Kuwait y Líbano.

Sobre el accidente fatal

Según indicó el diario Clarín, el artefacto que detonó en sus manos era similar a los enterrados por YPF hace 50 años, cuando la compañía exploraba yacimientos de petróleo y gas situados a más de tres kilómetros de profundidad en el norte argentino.

El ministro de Asuntos Exteriores del país africano, Amon Murwira, señaló que su cartera está en contacto con la familia de la víctima, como así también con la organización The Development Initiative (TDI) -para la que trabajaba- y con los representantes diplomáticos de Zimbabue en Buenos Aires, con el fin de coordinar el traslado del cuerpo a su país natal.