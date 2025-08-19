Murió un trabajador africano tras la detonación de un explosivo en Mosconi

Justicia19/08/2025
mosconi

Un operario de nacionalidad africana murió tras una explosión en General Mosconi. Se trata de un trabajador de una empresa instalada a la vera de la Ruta Nacional 34.

La investigación está a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo del Dr. Gonzalo Ariel Vega.

La víctima de 52 años, murió como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo. 

ruedaImpactante video: hombre muere tras brutal explosión de una rueda

Tras el lamentable hecho, se solicitó queque la zona sea vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de Bomberos de la jurisdicción, expertos en explosivos de la División Bomberos de la Policía de la Provincia, a cargo del Comisario López, y ambulancias, en protección de la integridad del personal interviniente.

El operario fallecido es de nacionalidad africana y se encontraba cumpliendo tareas como contratado en una empresa en el país.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día