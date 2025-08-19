Murió un trabajador africano tras la detonación de un explosivo en Mosconi

Un operario de nacionalidad africana murió tras una explosión en General Mosconi. Se trata de un trabajador de una empresa instalada a la vera de la Ruta Nacional 34.

La investigación está a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo del Dr. Gonzalo Ariel Vega.

La víctima de 52 años, murió como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo.

Tras el lamentable hecho, se solicitó queque la zona sea vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de Bomberos de la jurisdicción, expertos en explosivos de la División Bomberos de la Policía de la Provincia, a cargo del Comisario López, y ambulancias, en protección de la integridad del personal interviniente.

El operario fallecido es de nacionalidad africana y se encontraba cumpliendo tareas como contratado en una empresa en el país.