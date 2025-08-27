Caso Leonel Francia : "Denunciamos 38 casos similares"

El caso de Leonel Francia, el niño que falleció en agosto de 2023 en circunstancias que hoy son discutibles en el juicio, sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la vicedirectora y docentes de la escuela a la que asistía.

Lo más llamativo es que la institución educativa ya había realizado una denuncia en marzo de ese mismo año, alertando sobre el peligro que atravesaba el menor.

Viviana Ríos, vicedirectora del establecimiento, relató en Multivisión Federal que Leonel era “un niño introvertido, pero siempre participaba en los actos”.

Si bien no contaba con el acompañamiento de su madre, asistía al colegio con lo necesario. “Una vez que falleció conocimos a su papá, incluso no sabíamos de sus hermanos mayores”, agregó.

Según la docente, las primeras señales de alerta surgieron cuando un maestro notó marcas en el cuerpo del niño y un episodio en el que la madre llegó al colegio enojada, faltándole el respeto al pequeño delante del personal. “Nosotros hacemos la denuncia el 5 de marzo. Lamentablemente esta historia tuvo un final trágico”, señaló Ríos.

El desenlace llegó meses después, cuando una tía del menor se acercó a la institución para preguntar por él. “Ese mismo día nos enteramos que ya estaba en el hospital”, recordó la vicedirectora. Pocas horas más tarde se confirmaba la muerte de Leonel.

La gravedad del caso no solo radica en la falta de respuestas a la denuncia realizada por la escuela, sino en que, según los directivos,

“Hay muchos Leonel en la zona”

De hecho, contabilizaron al menos 38 situaciones similares que también fueron puestas en conocimiento de las autoridades.