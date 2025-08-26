Juicio por la muerte de Leonel Francia: Una maestra y las mamis de la escuela apuntaron contra la madre

Continúa el juicio por la muerte del niño Leonel Francia. En la jornada de hoy declaró un criminalista pero también madres de la escuela y una maestra quienes apuntaron contra la madre del menor.

Una docente de la escuela de Leonel había denunciado las lesiones que tenía el niño y al declarar aseguró haber visto en dos oportunidades heridas en el niño. La maestra también contó que cuando conoció a la madre fue porque se presentó en la escuela de forma violenta pidiéndole unas llaves que el niño por error se había llevado del hogar.

Por otro lado, la madre de una compañerita del pequeño declaró que sabía la situación en la que el niño vivía, y apuntó contra la madre aseguran que era violenta.

Tras las declaraciones de ambas, el fiscal López Soto solicitó que se requiera a la institución escolar, la ficha del niño, donde consta su historial como alumno.