Diputados salteños les solicitaron a sus pares nacionales que pidan la emergencia en seguridad vial

Ayer, se aprobó un proyecto de declaración que solicita a los 10 legisladores nacionales que arbitren los medios para declarar la Emergencia Vial en razón al Decreto 461/25 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

Al momento de tomar la palabra, el diputado por General Güemes, Germán Rallé, afirmó que es necesario intervenir ante Nación para que se trabaje en una solución para el estado de las rutas nacionales debido a la falta de mantenimiento desde el inicio de Javier Milei.

“El deterioro en las rutas no sólo encarece el transporte, sino que también, cobra vidas” aseveró el legislador provincial, autor del proyecto. “Si nuestros legisladores no se ponen en el compromiso tienen que hacerlo a través de este proyecto de declaración” agregó.

En tanto, Socorro Villamayor, del bloque Salta Tiene Futuro, se sumó al proyecto y solicitó que los senadores y diputados nacionales también trabajen para que Nación responda ante los compromisos adquiridos con la provincia tras la firma de diferentes convenios.

El proyecto fue aprobado con la negativa de Roque Cornejo Avellaneda, de La Libertad Avanza.