Auto embistió una moto en pleno centro y el conductor terminó hospitalizado

Las cámaras de vigilancia del Sistema de Emergencia 911 registraron un violento siniestro vial que dejó como saldo a un joven lesionado.

El 25 de julio alrededor de las 17:22hs. en la intersección de calles Catamarca y La Rioja, operadores del 911 vieron un siniestro vial entre un vehículo particular y un motociclista, por lo que pidieron la intervención de personal policial y médico.

El conductor del vehículo de menor porte, un joven de 19 años resultó lesionado en sus piernas por lo que fue trasladado por SAMEC al hospital San Bernardo.

Según se ve en las cámaras, el conductor de la motocicleta cruzó la intersección sin las medidas de precaución viendo la circulación constante de los vehículos.

Se practicó además un test de alcoholemia a los conductores arrojando resultado negativo. Por el hecho intervino la Fiscalía Penal 5.