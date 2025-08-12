“Ya no podemos darle tiempo de gracia”: Rallé arremetió contra la gestión de Milei

En el programa "Hablemos de Política" por Aries, el diputado por Güemes y jefe del bloque Justicialista, Germán Rallé, expresó fuertes críticas hacia la gestión del presidente nacional, Javier Milei.

Rallé cuestionó la actitud del mandatario al señalar que “no reconoce la independencia de poderes y no acepta las potestades de la Constitución Nacional, así como tampoco el posicionamiento político que puedan tener las Cámaras”.

El legislador explicó además el sentido del proyecto de declaración que se debatirá próximamente en la Cámara de Diputados local.

El texto exhorta a los diputados nacionales por Salta a que defiendan tres proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional pero vetados por el Decreto Nacional N° 534/2025. Estas iniciativas buscan garantizar el incremento a las jubilaciones y pensiones, mantener la vigencia de la moratoria previsional y declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad.

“Ya no podemos darle tiempo de gracia, le dimos un año y medio”, afirmó Rallé sobre Milei y agregó: “Les estamos diciendo a los diputados nacionales que es hora de que defendamos al pueblo, ya no se puede admitir tanto ajuste y tanta negación de derechos, sobre todo cuando se le están cortando tantos fondos a la provincia”.

Para el diputado, el gobierno de Milei es “negacionista” frente a la obra pública, los planes de vivienda y la realidad de los jubilados.

“Uno de los motivos por los que me alejé del kirchnerismo fue la posición de negación que tuvieron con los jubilados y no comprendía cómo se usaba una caja del Estado para invertir en movimientos sociales que tenían una finalidad política”, sostuvo Rallé, quien concluyó: “Creo que fue uno de los desaciertos del gobierno kirchnerista. También me di cuenta que no era peronismo puro, que es de donde yo vengo”.