Agredieron al Presidente Milei durante una caravana de camapaña

Este miércoles se llevó a cabo una caravana proselitista del presidente Javier Milei por Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, la cual terminó abruptamente a sólo cinco minutos de iniciarse debido a graves incidentes que provocaron intrusos infiltrados entre la militancia de La Libertad Avanza.

Cuando la camioneta en la que iba Milei junto con su hermana Karina, el candidato José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, pasaba por el centro del municipio, en la avenida Hipólito Yrigoyen y Portela, empezaron a volar piedras y objetos contundentes.

El violento hecho ocurrió también en presencia del candidato de la Tercera Sección Electoral por LLA, Maximiliano Bondarenko, quien habría recibido el impacto de una pedrada. Tras los incidentes, el conductor de la camioneta con el Presidente aceleró entre la gente para sacarlo de la zona de agresiones, por indicación de la custodia policial. Después, empezaron a producirse empujones y golpes entre los manifestantes.

Según los militantes libertarios que fueron al lugar para acompañar a Milei, hubo militancia del municipio que conduce el peronista Federico Otermin, que además de agredir al Presidente los golpearon a ellos durante su paso por el centro Lomas de Zamora.