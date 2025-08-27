Milei habló tras las agresiones: "kukas tira piedras"

El presidente Javier Milei cargó contra el kirchnerismo luego de la agresión sufrida durante la caravana proselitista en Lomas de Zamora, y acusó a sus integrantes de "kukas tira piedras".

Ya de vuelta en la Quinta Presidencial de Olivos, acompañado de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del diputado nacional José Luis Espert, el mandatario nacional publicó una foto de los tres juntos a través de sus redes sociales.

"En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!", escribió.

La caravana que se estaba desarrollando en el Conurbano bonaerense fue atacada en la tarde del miércoles con piedras y botellazos por desconocidos. Por el momento, trascendió que dos personas habían sido detenidas.

En las imágenes se puede ver como algunos objetos voladores pasan en cercanías de la cabeza del Presidente y la comitiva, sin impactar en ellos. Por esta razón, la actividad fue suspendida.