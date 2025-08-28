Video: Javier Milei respondió y provocó a los vecinos de Lomas de Zamora en la caravana

Tras el escándalo de la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, donde los vecinos lo repudiaron agresivamente, se viralizó un video que dejó al presidente bajo la lupa. Allí, se lo ve provocando a una mujer a los gritos e insultos.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mandatario inició una caravana de campaña acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert, pero apenas duró dos cuadras. Inmediatamente les llovieron insultos, abucheos y hasta piedras y botellas que los obligaron a retirarse.

La situación de suma tensión se dio en el marco del escándalo por presuntas coimas que salpica al Gobierno, en especial a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los Menem, Lule y Martín.

El video donde se ve a Javier Milei estallar contra los vecinos

Tras el escándalo, el foco estuvo puesto en la violenta reacción de los vecinos de Lomas de Zamora. Incluso Milei y sus funcionarios denunciaron lo sucedido en las redes y apuntaron contra el kirchnerismo. Sin embargo, horas más tarde se conoció un video de la previa en donde se lo observa al presidente provocando a una vecina.

Vieron esto?



No es lo mismo putear a todo el mundo desde la Rosada que en Lomas de Zamora.

pic.twitter.com/RCsLMYaQli — Roberto Navarro (@robdnavarro) August 28, 2025

"Corruptos son los tuyos", le dijo el mandatario a una vecina que les gritaba "corruptos", en el marco del caso que tiene en vilo al Gobierno nacional. "Vayan a bancar con un festival", parece decir luego, posiblemente en relación al que se realizará para pedir por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

Según trascendió, la escena entre Milei y la vecina ocurrió instantes previos a que los manifestantes comenzaran a agredir a la tropa libertaria, provocando la evacuación de los dirigentes.