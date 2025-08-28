El stock de sangre en Salta se recupera luego de semanas con bajas de donantes

En vísperas de la celebración del Milagro, el Centro Regional de Hemoterapia ya planifica estrategias para asegurar el abastecimiento de sangre. En los últimos días se logró superar las 80 donaciones diarias, aunque para mantener un stock estable se requieren aproximadamente 100 personas que se acerquen a donar cada día.

A tarvés de Aries, la Dra. del Centro Regional de Hemoterapia de Salta, Mónica López dijo: “Es fundamental que los nuevos donantes sean voluntarios. Las unidades de sangre tienen un periodo de caducidad de entre 32 y 42 días, por lo que necesitamos una reposición constante”, indicó.

También recordó que cuidar la salud es clave para poder donar: mantener una buena alimentación, hacer actividad física y encontrarse en buen estado general son requisitos básicos para ser donante. Sin embargo, durante jornadas como las del Milagro, la asistencia suele disminuir porque muchos salteños viajan y participan de las caminatas, lo que obliga al centro a anticiparse para no poner en riesgo la atención de los pacientes.

Respecto a los requisitos, la profesional fue clara: “Lo más importante es estar bien y sentirse bien. No pueden donar personas con fiebre, dolor de cabeza, malestar, enfermedades recientes, embarazadas, en periodo de lactancia o quienes hayan tenido cirugías o tatuajes en los últimos meses. Además, es obligatorio presentar un documento de identidad”.

Con la mirada puesta en septiembre, las autoridades insisten en que donar sangre salva vidas y que la solidaridad de los salteños resulta indispensable.l.