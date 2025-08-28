Aprobado por Milei: En octubre habrá un fin de semana largo

El presidente Javier Milei ya firmó el decreto y se arma un nuevo fin de semana largo en Argentina.

Es por el feriado del 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural y los argentinos podrán disfrutar de tres días de descanso inesperados.

Inicialmente había quedado descartado para que genere un fin de semana largo, pero el reciente decreto 614/2025 que rubricó Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana.

La norma indica que los feriados trasladables que caigan durante el fin de semana "podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación".

De esta manera, el feriado del 12 de octubre que cae domingo sería trasladado al viernes 10 de octubre o al lunes 13 de octubre según determine el Gobierno.

En cualquier caso se armará un fin de semana largo de tres días inesperado en Argentina, ideal para disfrutar de un tiempo de descanso con la pareja, familia y amigos.