El Milagro impulsa el turismo: Vuelos a Salta casi agotados

La festividad en honor al Señor y la Virgen del Milagro ya comienza a sentirse en la provincia. A poco de iniciarse las celebraciones centrales, la demanda turística se refleja en la ocupación aérea: los vuelos desde Buenos Aires hacia Salta están prácticamente agotados.

Los pocos asientos disponibles corresponden a tarifas más elevadas, lo que evidencia el gran interés de visitantes por llegar a la ciudad durante estas fechas.

El Milagro, una de las manifestaciones de fe más importantes del país, convoca cada año a miles de peregrinos y turistas que llegan no solo desde distintos puntos de Argentina sino también del exterior, generando un fuerte impacto en la economía local.