Salta y Brasil conectados: Experiencias que ningún turista ni local debería perderse

Salta sigue consolidándose como uno de los destinos más buscados por el turismo internacional. Entre los visitantes más entusiastas se encuentran los brasileros, quienes llegan en busca de paisajes únicos, cultura viva y diversión asegurada.

Dentro de los atractivos que ofrece la provincia hay cuatro opciones que destacan:

El Tren a las Nubes

Es la excursión insignia de Salta y uno de los atractivos más reconocidos a nivel mundial. Atravesar la Quebrada del Toro permite ascender a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, mientras que el paso por el Viaducto La Polvorilla se lleva todas las miradas. Para los turistas brasileros, es una experiencia que combina adrenalina, historia ferroviaria y paisajes imponentes.

Cafayate y los Valles Calchaquíes

Esta zona ofrece una experiencia completa: naturaleza, vinos y cultura. El camino por la Quebrada de las Conchas sorprende con formaciones rocosas como “El Anfiteatro” o “La Garganta del Diablo”, que invitan a fotografías inolvidables.

En Cafayate, la visita a bodegas y la degustación de Torrontés, vino único en el mundo, son parte del atractivo. Además, la posibilidad de compartir música folclórica en vivo convierte la excursión en una fiesta para todos los sentidos.

San Lorenzo y la selva de montaña

A 12 km de la capital salteña, San Lorenzo ofrece un entorno verde que rompe con la idea del “norte árido”. Allí, los visitantes pueden realizar caminatas guiadas, cabalgatas entre yungas y actividades de aventura. Los brasileros podrán conectar con su amor por la naturaleza, pero en un escenario diferente, fresco y con fauna y flora nueva.

Peñas folclóricas en Salta capital

La vida nocturna salteña es un imán para los turistas. Las peñas folclóricas, con sus guitarreadas, ofrecen una experiencia cultural auténtica. A la gastronomía típica: empanadas, humitas, locro, se suma la posibilidad de bailar y compartir con locales y visitantes en un ambiente alegre. Para quienes disfrutan de la música y la danza, las peñas son el lugar perfecto para sumarse a la tradición y vivir una fiesta distinta.

El intercambio cultural y turístico también se da en el sentido contrario, ya que Brasil es uno de los destinos favoritos de los salteños, que llama a quienes buscan playa, música y naturaleza.

Por eso les traemos las cuatro experiencias más atractivas para disfrutar en el vecino país:

Río de Janeiro y el Cristo Redentor

El ícono brasileño por excelencia. Combinar la visita al Cristo y el Pan de Azúcar con un paseo por Copacabana e Ipanema es un sueño para todo turista salteño.

Las Cataratas del Iguazú

Ubicadas en la frontera con Argentina, del lado brasilero ofrecen una vista panorámica impresionante. Son una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y un clásico para quienes viajan desde el norte argentino.

Bahía y Salvador

Destino cargado de historia, con fuerte impronta afrobrasileña. Sus playas, la música y la gastronomía convierten a Salvador en un viaje cultural y festivo, muy valorado por turistas argentinos.

Florianópolis y el sur de Brasil

Elegido por miles de salteños en vacaciones, combina playas paradisíacas, vida nocturna y opciones familiares. Sus aguas cálidas y arenas blancas la convierten en un destino recurrente.

Con estas propuestas, tanto Salta como Brasil refuerzan un lazo turístico cada vez más estrecho. Paisajes únicos, cultura, música y gastronomía hacen que los viajeros de ambos países encuentren motivos de sobra para cruzar fronteras y vivir experiencias inolvidables.