Ahora en Corrientes: Repudiaron a Karina Milei y Martín Menem y tuvieron que ser evacuados

Karina Milei encabezaba una caminata por el centro de Corrientes para acompañar al candidato a gobernador Lisandro Almirón, pero tuvo que partir raudamente en medio de incidentes.

Se registraron nuevos incidentes en otra recorrida de La Libertad Avanza en la previa de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo en la provincia de Corrientes para elegir el próximo gobernador. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el candidato libertario Lisandro Almirón, fueron evacuados.

Según las imágenes que se registró en medios televisivos, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente.

Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

Así se retiraron Karina Milei y Martín Menem de la caravana en Corrientes luego de la tensión entre los manifestantes.



De acuerdo a lo que pudo reconstruir Infobae, en los últimos días, organizaciones que reclamaban por los recortes en discapacidad estaban realizando reclamos en la zona. Cuando supieron de la recorrida libertaria, decidieron interrumpir.

En un principio, todo habría escalado después de que seguidores libertarios respondieron a las provocaciones y comenzaron los incidentes. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal.

Según Infobae, por el momento hay dos personas detenidas que estarían vinculadas con organizaciones kirchneristas.

Uno de los referentes libertarios que estaba presente en el momento del ataque y enfrentó a un camarógrafo que fue reducido por los custodios fue Iñaki Gutiérrez, quien apuntó: "Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial“.

El hecho se da a casi 24 horas de los enfrentamientos ocurridos en Lomas de Zamora, en donde también un grupo de militantes vinculados con organizaciones kirchneristas atacaron a la caravana que llevaba al presidente Javier Milei y a otros miembros del gobierno, con el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. /Infobae